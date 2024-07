Prima di partire per le vacanze non dimenticare di fare questo | gesto ‘salvavita’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024)diper lec’è unche tutti dovrebberoper essere certi che non ci siano ripercussioni gravi al ritorno. Il momento della preparazione, soprattutto quando ci si allontana più di una settimana, quindi per un viaggio lungo o, tipicamente, per quelle che sono leestive, è decisivo. Bisognaattenzione a chiudere tutto quindi in primis acqua e gas per evitare perdite in casa, sistemare dispositivi di sicurezza per i ladri e quindi per evitare spiacevoli sorprese, ma bisogna anche pensare a dettagli “minori”. Ilda nondi(notizie.com)Questi sono sicuramente passaggi sostanziali ma non gli unici perché quando si viaggia il rischio è sempre quello di tornare e trovare delle brutte sorprese e quindi è importante valutarequelli che sono gli accorgimenti per scongiurare il peggio.