Pioggia di detriti spaziali sulla Terra | Pesano oltre 260 kg Quali sono i rischi

(Di domenica 14 luglio 2024) Unadiè diretta verso la. Stanno infatti scendendo tutti e 20 i satelliti Starlink per le connessioni Internet globali che il 12 luglio erano stati rilasciati su un’orbita sbagliata a causa di un guasto al motore dello stadio superiore del lanciatore Falcon 9, anche questo dell’azienda di Elon Musk. Secondo quanto riportato, dei 20 satelliti Starlink rilasciati con l’orbita errata, duegià rientrati nell’atmosfera. Per gli altri satelliti, il rientro è previsto nella giornata odierna. Tuttavia, cipreoccupazioni che alcuni di questi satelliti possano essere rientrati senza essere stati catalogati correttamente il 12-13 luglio. Questo è stato segnalato dall’astrofisico Jonathan McDowell dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.