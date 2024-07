Morto improvvisamente Lutto in Rai l’annuncio choc di Viale Mazzini | Un punto di riferimento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2024)in Rai,di: “Eri undiper tutti noi”. Il volto storico èa 64 anni, non sono state divulgate le cause della morte ma sembra che si tratti di un decesso improvviso. “Una persona perbene, un grande e discreto dirigente sempre al servizio dell’azienda”. Fanno sapere insieme, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi, esprimendo entrambi un grande dolore per la ‘prematura e improvvisa’ scomparsa dell’importante dirigente Rai. >> Il giornalismo italiano è sotto, trovatoin casa insieme alla madre: la scoperta Parliamo di Marco Anastasia, 64 anni. “Anastasia ha trascorso gran parte della sua vita aziendale nella direzione Risorse Umane – proseguono i vertici di– era conosciuto e stimato per il suo equilibrio che è sempre riuscito a conservare anche durante accese trattative sindacali.