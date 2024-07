Maledizione Harry Kane | ancora fermo a zero trofei in carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024), non èil momento. Il capitano dell’Inghilterra non è riuscito a rompere l’incantesimo, cancellare il tabù, mostrare al mondo di essere un campione vero. Il centravanti simbolo di una generazione intera, quella inglese, era chiamato a mettere a tacere tutte le voci che venivano dall’esterno e che lo hanno tremendamente tormentato nel corso di una‘bella’, ma non troppo. Concreta, ma non troppo. Vincente?no e questo gli fa male, troppo. Troppo perché il primo titolo indiera nuovamente a un centimetro in Nazionale, in rappresentanza di un’idea di calcio, di un’identità sportiva, di una ragione di vita che rotola sui campi verdi di tutto il mondo e ha il suo fulcro proprio in Premier, ormai da anni qualitativamente il campionato più gradevole.