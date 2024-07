Euro2024 la Spagna vince il quarto trofeo europeo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024)termina sotto il cielo di Berlino. All’Olympiastadion è laad alzare al cielo la Coppa che Chiellini aveva portato in campo prima del fischio d’inizio. Nonostante i tre leoni abbiano ribattuto colpo su colpo, alla fine ha prevalso la tecnica degli spagnoli ed il talento cristallino di alcuni interpreti come Lamine Yamal che ha servito l’assist all’altro ragazzo terribile Nico Williams per il primo goal., la finale si infiamma nella ripresa La finale dell’Olympiastadion vede un primo tempo all’insegna del totale equilibrio. Le due squadre, timorose, hanno respito vicendevolmente ogni tentativo di attacco. La prima frazione ha conosciuto davvero poche emozioni. Il match si è deciso nella ripresa. Dopo la rete che ha sbloccato il match al 47? con Nico Williams su assist del solito Yamal, laha sprecato diverse occasioni per raddoppiare subendo il pareggio di Palmer al 73?, appena entrato in campo.