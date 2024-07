Castronno 18enne si arrampica su una gru alta 25 metri | ammanettato e portato in salvo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024)(Varese) – Una notte probabilmente alcolica è finita male per un ragazzo di 18 anni. Nella notte tra sabato e oggi il giovane, sembra in stato di ebbrezza, in via Roma asi èto sulla sommità di una gru da cantierecirca 25. A intervenire per primi sono stati i carabinieri, intorno alle 3.30. Un militare è salito e lo ha. Poi sono giunti i pompieri, che sono saliti con l’imbrago e hanno recuperato carabiniere e ragazzo con l’autoscala. I mezzi intervenuti sono stati un’autopompa da Somma Lombardo e un’autoscala e cuscino da salto dalla centrale. .