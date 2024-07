Attori morti Beverly Hills 90210 prima di Shannen | successi e tragedie

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 luglio 2024) La serie tvha rappresentato un fenomeno culturale negli anni '90, diventando un punto di riferimento per un'intera generazione. Dietro le quinte dorate dello show, si nasconde una serie di eventi tragici che hanno colpito diversidel cast, facendo parlare di una «maledizione» che aleggia sulla serie.Doherty è morta all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Conosciuta per il suo ruolo di Brenda Walsh, con la sua rivalità con Kelly (interpretata da Jennie Garth), ha contribuito in maniera determinante al successo dello show. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla rivista People, che ha riportato il comunicato di Leslie Sloane: "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attriceDoherty.