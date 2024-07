Acqua tra bene primario e sfida globale Il punto di Laporta Ispra-Snpa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 luglio 2024) L’potabile è unessenziale per la vita e la salute di tutti ma la sua disponibilità, qualità e portabilità (cioè la capacità di un sistema idrico di fornireche sia sicura per il consumo umano, priva di contaminanti chimici, biologici e fisici che possano causare malattie) sono distribuite eterogeneamente a livello, con situazioni drasticamente diverse nelle diverse regioni del mondo. Nonostante i progressi tecnologici e gli sforzi internazionali, circa due miliardi di persone nel mondo non hanno accesso a servizi dipotabile gestiti in modo sicuro. La veraè impedire che si combattano guerre per l’o per altre risorse. Oggi, anche a causa dei cambiamenti climatici, non c’è soltanto un problema crescente di scarsità, ma anche la necessità di ottenerla nelle quantità e qualità necessarie.