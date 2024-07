Wimbledon 2024 | Heliovaara e Patten vincono il titolo in doppio Il finlandese completa una storia incredibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) C’era chi non aveva compreso la reale portata della sconfitta al primo turno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di. Ma chi conosce l’ambiente dello sapeva bene: Harrie Henrysono due uomini che sanno il fatto loro nella specialità e sull’erba. E sul Centre Court hannoto un’opera enorme: dopo quasi tre ore, nella finale contro gli australiani Jordan Thompson e Max Purcell, ile il britannico sono campioni, dopo aver vinto un ultimo atto memorabile per 6-7(7) 7-6(8) 7-6(9). Già il percorso dei due è di quelli da rimarcare: battuti gli italiani, avevano poi sconfitto gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar per 7-6(5) 6-3 e, al terzo turno, i brasiliani Rafael Matos e Marcelo Melo, due che inci sanno fare eccome, per 7-6(1) 6-2.