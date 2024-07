Venezia ufficiale Oristanio | Ho scelto per il progetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Gaetanoè un nuovo giocatore del. A renderlo noto è lo stesso club lagunare attraverso un comunicato nel quale specifica che il trequartista classe 2002 arriva dall’Inter a titolo definitivo e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029. Queste le parole dell’ex Cagliari: “Hoper iltecnico e perché la squadra sarà guidata da un allenatore con una storia importante come mister Di Francesco. La squadra viene da una stagione fantastica culminata con una promozione meritata e sono molto felice di poter far parte questo gruppo. Spero di poter gioire insieme ai nostri tifosi per il raggiungimento di quelli che saranno i nostri obiettivi“. Felice di aver concluso l’operazione anche Filippo Antonelli, direttore sportivo e general manager del: “è un giocatore che seguivamo da tempo e che si inserisce perfettamente nel contesto che stiamo cercando di costruire.