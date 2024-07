Un altro gaucho argentino per Ghizzinardi | ecco Lautaro Fernandez Berra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Qualcuno avrebbe già proposto di suonare, anche solo qualche nota, l’innodopo quello di Mameli prima delle partite dell’Academy Jesi. Quasi doveroso, a questo punto, visto e considerato il quintetto iniziale a referto della formazione di casa formato per 3/5 da giocatori di scuola argentina. Dopo l ‘annnuncio della conferma in arancioblù di Santiago Bruno e la firma di Enzo Damian Cena, ala forte di 200 cm, 98 kg di peso, è di ieri la notizia dell’arrivo alle dipendenze di coach Marcellodi, centro, classe 1998 lo scorso anno a Piombino allenata da Damiano Cagnazzo. Cresciuto nelle giovanili dell’Obras Sanitarias (una delle polisportive più importanti e conosciute della capitale Buonos Aires)ha militato per quattro stagioni nella serie A del suo Paese segnalandosi per qualità tecniche fisiche.