Topalovic spicca in un gruppo | prima occasione con l’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Tra gli acquisti di questaparte di calciomercato, per, c’è anche il nome del giovane attaccante Luka, arrivato dal Domzale. Come riporta il Corriere dello Sport,il suo nome neldi giovani che Simone Inzaghi ha chiamato per il ritiro.per Lukadi mettersi in luce sotto gli occhi di Simone Inzaghi. Proprio il suo nometra i giovani che il tecnico ha aggregato alper il ritiro che inizia oggi, data vera e propria dell’inizio del percorso delin vista della prossima stagione da campioni d’Italia. Il 18enne attaccante arriva dal Domzale e ora può mettersi in mostra proprio con la maglia nerazzurra, seppur partirà dalla squadravera. Il suo è però un nome di cui si parla molto bene e proprio questa esperienza in ritiro (e chissà, magari anche nelle amichevoli, viste le assenze di Marcus Thuram e Lautaro Martinez fino a inizio agosto) può essere laveraper iniziare a farsi un nome.