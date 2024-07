Show fino a mezzanotte Luci accese sul Tira Tardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Al via stasera la notte bianca a San Giorgio. L’evento, con accesso libero e gratuito, inizierà alle 18.30 e si protrarrà, coinvolgendo l’intera comunità in una notte di colori, musica e divertimento. Le vie del paese, da Via Legnano a Via Roma, da Via Manzoni a Piazza Mazzini, saranno chiuse al traffico dalle 16.30, trasformandosi in un’area pedonale dove grandi e piccoli potranno godere di una vasta gamma di attività. Il "a San Giorgio" offre una vasta gamma di eventi e attrazioni distribuite in diverse vie del paese, ognuna con la propria offerta unica. In via Roma Dj Roby, esibizione Intensity Elite Cheer & Dance, esibizione Art’è Ballet e concerto Fab Quartet. In via Legnano il trucca bimbi, musica e karaoke, sfilata di moda "Andrè Legnano", mercatini di hobbistica e gazebi delle associazioni, pltre a esposizione di auto e moto della Scuderia A.