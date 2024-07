Rapita e uccisa Morta la bimba di 6 anni scomparsa da giorni | la scoperta choc della polizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Célya è stata trovatapoche ore dopo ladenunciata neiscorsi. La terribile notizia è stata confermata sabato mattina, giorno in cui il principale sospettato è stato arrestato dalla. Tutto inizia venerdì mattina, quando la madre di Célya ha chiamato i gendarmi venerdì alle 18 per riferire che era stata appena aggredita con un coltello dal suo compagno, ha detto all’AFP una fonte interna alla gendarmeria. Ha detto che è riuscita a uscire di casa ma che il suo compagno, che non è il padrebambina, era ancora lì con la bambina. “La madre di Célya, vittimaprima violenza, è attualmente ricoverata in ospedale ma la sua vita non è in pericolo”, ha detto il procuratore di Rouen nel suo comunicato stampa.