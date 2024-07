Monteleone Estate Teatro di stracci e la fiaba di Calvino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo lo stop del 2023 causa alluvione, ritorna la rassegna culturale estiva "" con tre spettacoli per tutto il pubblico nell storica frazione di Roncofreddo. Il via domani alle 21.15 con un racconto di Italo, unaper grandi e piccini "Il barone Rampante" della compagniadicon l’attore Giuseppe Viroli. Domenica 28 alle 21.15 ci sara l’eclettica cantante blues Gloria Turrini con il suo intramontabile show "G & the doctor" insieme a Riccardo Ferrini. La rassegna chiude domenica 11 agosto con una intrigante proposta didi narrazione e musica "Max Cimatti racconta Lucio Battisti" di e con Maximiliano Cimatti e la partecipazione musicale di Martin Navello per una serata carica di"Tu chiamale se vuoi emozioni".