LIVE Paolini-Krejcikova Wimbledon 2024 in DIRETTA | orgoglio e coraggio per salire l’ultimo gradino

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della finale femminile ditra Jasminee la ceca Barbora. Secondo confronto diretto tra le due a distanza di oltre 6 anni dall’unico precedente in cui la boema si impose nettamente nel turno di qualificazione degli Australian Open., ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine delle tre vittorie per 2-0 sulla spagnola Sorribes Tormo, sulla belga Minnen e sulla rediviva canadese Andreescu. Superata agli ottavi la sfortunata americana Keys, la toscana ha poi deliziato il mondo del tennis lasciando appena 3 game alla statunitense Emma Navarro e rimontando il set di svantaggio alla croata Donna Vekic in semifinale.