House of the Dragon 2 | il numero di episodi la data d’uscita e la durata

(Di sabato 13 luglio 2024) Siamo ormai nel vivo della seconda stagione diof the, lo show fantasy della HBO in cui i draghi combattono i draghi e nessuno è al sicuro. La prima stagione dello show (2022) era composta da 10. Questa volta, la HBO ci darà solo otto puntate, il che significa che siamo esattamente a metà della stagione. La HBO ha deciso di mantenere segreti i titoli deglifino alla loro messa in onda e non annuncia ladegli stessi fino a qualche settimana prima. Ecco la scaletta completa deglidella seconda stagione diof the, con tutte le informazioni finora note:o 2×01, “Un figlio per un figlio”: 16 giugno (1 ora e 4 minuti)o 2×02, “Rhaenyra la crudele”: 23 giugno (1 ora e 12 minuti)o 2×03, “Il mulino in fiamme”: 30 giugno (1 ora e 10 minuti)o 2×04, “Il Drago Rosso e il Drago Dorato”: 7 luglio (56 minuti)o 2×05: 14 luglio (1 ora e 7 minuti)o 2×06: 21 luglio (1 ora e 10 minuti)o 2×07: 28 luglio (1 ora e 7 minuti)o 2×08: 4 agosto Sebbene glisiano complessivamente menosi, almeno laè un po’ più corposa.