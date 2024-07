Gentleman protagonisti nella notte del Savio Premio Equos Zaccherini parte favorito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Saranno idriver idella serata di oggi all’ippodromo deldi Cesena, durante la quale sarà ricordato Roberto Andreghetti, grande campione romagnolo scomparso il 13 luglio dell’anno scorso. Si tratta di amanti del cavallo e delle corse che non operano professionalmente del mondo dell’ippica, ma hanno cavalli di proprietà e si impegnano in corse a loro riservate senza percepire alcun compenso. I meno esperti possono correre solo con cavalli di loro proprietà, quelli con maggiore esperienza possono guidare anche cavalli di altri proprietari, e i più titolati possono misurarsi anche con i professionisti. In ogni caso non percepiscono la quota del montepremi riservata a chi fa il driver di professione, anzi spesso abbinano la loro passione alla solidarietà: quest’anno il circuito del Trofeo4Life raccoglie fondi per la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.