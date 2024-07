Gelati alla fragola ricoperti di cioccolato | genuini e golosi!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 13 luglio 2024)di! Serve soltanto un frullatore ad immersione, degli stampini per ghiaccioli e frutta fresca di qualità. Scegliamo fragole biologiche e da filiera controllata, un buon yogurt greco come base cremosa e delfondente non scadente. In un quarto d’ora appena, prepareremo il nostro gelato, che dovrà riposare in freezer per 4 ore prima di essere ricoperto e gustato. Immaginiamoci i musetti sorpresi ed entusiasti dei nostri bambini, quando per merenda proporremo loro queste delizie! Sono la migliore ricompensa per noi, perché se loro sono felici, noi lo siamo a prescindere. Piaceranno tanto anche agli adulti, però, quindi mettiamoci al lavoro subito e prepariamoli insieme! È semplicissimo, ma la resa è davvero appagante, sicuramente più genuina e golosa rispetto a quella deini che acquistiamo al supermercato!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 150 gr di yogurt greco 90 gr di fragole 150 gr difondente.