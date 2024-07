Conte sorprende i tifosi del Napoli a Dimaro | il gesto inaspettato del tecnico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) Il nuovo allenatore azzurro Antonioha accolto icon autografi e selfie sul campo di Carciato a. Una mattinata da ricordare per idelche si sono recati allo stadio comunale di Carciato, aFolgarida, per assistere all’allenamento della loro squadra del cuore. In unante e gradita novità, l’allenatore del, Antonio, ha accolto i supporter con unche ha scaldato i cuori di tutti presenti. All’ingresso del campo, ihanno avuto il privilegio di incontrare, che ha dedicato un momento speciale per firmare autografi e scambiare qualche parola con i presenti. La reazione deiè stata di autentico entusiasmo, con frasi di incoraggiamento come “Grande mister!” e “Forza, Antonio!”, dimostrando quanto il nuovosia riuscito a conquistare subito il cuore dei suoi supporter.