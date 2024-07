Bimbi anziani e fragili Ecco cosa mangiare per difendersi dal caldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) "L’estate è un periodo accompagnato da maggior tempo libero e abitudini alimentari diverse rispetto al resto dell’anno (maggior numero di pasti fuori casa e scarsa attenzione agli apporti nutrizionali): per questo bere ecorrettamente contribuisce ad affrontare l’afa e a ridurre i rischi per la salute dovuti alle ondate di calore, in particolare la disidratazione. E questo vale soprattutto per i bambini, le donne in gravidanza e glipossono soffrire maggiormente ed essere più esposti al rischio di disidratazione". A fornire preziosi consigli sono Gessica Cicci e Alissa Satriano, dietiste del Servizio di Nutrizione Clinica e Dietetica dell’Ospedale di Perugia. In un paziente fragile o anziano, sudeve basarsi una corretta alimentazione nel periodo di afa estiva? "Per i soggetti a rischio è particolarmente importante bere, indipendentemente dallo stimolo della sete che neglisi riduce fisiologicamente con l’età.