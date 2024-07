Biker cade e si ferisce | salvato dal Soccorso Alpino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 13 luglio 2024 – Giornata intensa per i tecnici dele Speleologico della Toscana. La prima attivazione è arrivata stamani, 13 luglio, per uninfortunato nella zona del Passo della Calla. L'uomo (60 anni circa) è caduto su un sentiero nel bosco riportando vari traumi. Sul posto si è diretta una squadra di tecnici della Stazione Foreste Casentinesi insieme all'EliPegaso1 da Firenze. Una volta raggiunto l'infortunato è stato stabilizzato dell'équipe di bordo dell'elicottero e in seguito verricellato a bordo con l'aiuto dei tecnici a terra. Una volta imbarcato è stato trasportato all'ospedale a Firenze per accertamenti. Nel pomeriggio invece i tecnici della Stazione Appennino sono intervenuti prima per un motociclista volato da un ponte nella frazione di Stabiazzoni (Sambuca Pistoiese), sempre in supporto all'EliPegaso1 da Firenze, e in un secondo momento per un uomo infortunato a seguito di una caduta dal trattore nel comune di Pescia.