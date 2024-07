Amichevole Udinese-Bilje 5-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) L’vince con un secco 5-0 la sua primaestiva di questa pre-season 2024/2024. Allo stadio ‘Enzo Bearzot’ di Gorgizia buona la prima per il neo allenatore Runjaic, con la formazione bianconera che ha dominato il match contro la compagine slovena anche più di quanto non dica il punteggio. Nel corso della prima frazione, con in campo una formazione semi-titolare, Lucca non riesce a trovare il gol nella fase iniziale in un paio di occasioni, ma al 21? Kabosele sblocca il risultato e quattro minuti dopo il centravanti riesce a trovare la via del gol. Lucca ha un’altra chance poco prima dell’intervallo, ma in spaccata non trova il tris. Nel secondo parziale di gioco spazio ai giovani e alle seconde linee, i ritmi sono più blandi ma arrivano altri tre gol: Bonin, poi un’autorete di Kladar e infine il rigore di Guessand.