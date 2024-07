Tour de France 2024 tappa 13 | bis di Philipsen Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pau (Francia), 12 luglio- La13 deldeporta la carovana da Agen a Pau dopo 165,3 km e lo fa privo di Primoz Roglic (per i postumi della caduta di ieri), mentre a ritirarsi strada facendo è Juan Ayuso (per il Covid), per unache quindi perde due pezzi della sua top 10 che vede quindi Giulio Ciccone scalare altre due posizioni (l'abruzzese è ora ottavo). E' il presagio di una giornata tutt'altro che facile e quasi di trasferimento prima dei fuochi d'artificio del weekend. Dai tentativi di ventagli aperti da Wout Van Aert, Remco Evenepoel e Tadej Pogacar all'inserimento in fuga di Adam Yates: complici il forte vento laterale e la voglia delle squadre principali di fiaccare la resistenza altrui, succede di tutto e chissà che le scintille odierne non presentino il loro conto sui Pirenei.