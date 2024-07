Terra dei fuochi il mio grazie ai prefetti anti-roghi che ci danno ancora speranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) La Provvidenza esiste e come in tutti i secoli spesso agisce sulla spinta di un utopista Santo assecondato dal Re o dal potente di turno. E’ quanto sta accadendo a Caivano che sta rinascendo tuttaalla “simpatia” efficace tra Padre Maurizio Patriciello e la Premier Giorgia Meloni. E’ inutile negarlo: da San Filippo Neri a Sant’Antonio, ha sempre funzionato così. Di norma solo dopo e non durante la vita di questi Uomini Sdella. E’ per me perciò bellissimo avere conosciuto e percorso un pezzo di strada insieme al mio migliore allievo di “munnezza” Patriciello, anche se ora non lo vedo e non lo sento più come prima. Sino ad oggi unica manifestazione concreta di intervento dello Stato almeno sul versante del controllo e coordinamento delle azioni di repressione indeicampana era stata la istituzione, unica in Italia, del “Prefetto” presso la Prefettura di Napoli.