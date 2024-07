Temptation Island 2024 cosa è successo nella terza puntata e falò di confronto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un’edizione quanto mai attesa e già molto chiacchierata dopo le prime puntate andate in onda.continua a regalare molte sorprese, iniziate già dalla presentazione stessa delle coppie. Fidanzati da diverso tempo e senza figli in comune, i protagonisti hanno deciso di mettere alla prova il loro amore sottoponendolo alla permanenza nel Resort, a contatto con i tentatori. É bastato pochissimo quest’anno per scatenare gelosie e malumori, che hanno portato a conseguenze piuttosto immediate. Una di queste, l’uscita di scena della prima coppia, quella formata da Christian e Ludovica. I due hanno abbandonato il programma per volontà di lui, ormai convinto dell’impossibilità che la compagna gli sia fedele. Ma ancheserata i colpi di scena non sono mancati.