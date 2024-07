Stalking e comportamenti persecutori 30enne a processo due volte nello stesso giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 – Aduedallogiudice eper altrettante vicente diai danni di due donne. Il protagonista è undi origini haitiane e le protagoniste di questa vicenda tra loro non si conoscono: si tratta di due fatti diversi e separati. L’uomo, difeso dall'avvocato Andrea Palazzeschi, si trova in carcere sotto misura cautelare a causa di una di queste vicende processuali: è quella relativa a una relazione sentimentale con una donna interrotta da lei a fine 2023 per i suoiaggressivi, fra cui percosse, controllo dei movimenti e delle frequentazioni di lei, incendio di indumenti e di un cappotto, molestie per chiederle con insistenza di parlarle adducendo motivi di gelosia.