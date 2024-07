Porta San Marco chiusa per lavori Restauri alle ante danneggiate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Siena, 12 luglio 2024 – Chi è arrivato due giorni fa aSanè rimasto sorpreso per la chiusura del varco, chiusura proseguita ieri e che dovrebbe concludersi domani, sempre d9-18. Anche un carro funebre, come testimoniano le nostre immagini, ha trovato sbarrata la strada per raggiungere il cimitero del Laterino. Il provvedimento di chiusura è stato disposto dalla Polizia municipale per consentire la lavorazionedelle porte, notevolmentesoprattutto nella parte inferiore, per la poca accortezza di automobilisti e conducenti di mezzi che stringendo troppo hanno causato le lesioni, oltre che per la naturale usura del tempo. E così da mercoledì sono partiti iche dovrebbero, nell’arco di quattro giornate e quindi entro domani pomeriggio18 al massimo, ripristinare le strutture lignee e consentire la riapertura alla regolare circolazione in uno dei pochi tratti del centro storico ad accesso libero, verso via del Nuovo Asilo.