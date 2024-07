Pagelle Tour de France 2024 | Jasper Philipsen domina Wout van Aert ancora in crescita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)TREDICESIMA TAPPADE, voto 10: in tanti lo hanno attaccato nei giorni scorsi, mettendo in luce nelle sue vittorie soprattutto il lavoro della squadra. Oggi l’Alpecin-Deceuninck nel finale è stata quasi nulla, ma il vincitore della Milano-Sanremo hato. Prova ad anticipare, lanciandosi a 250 metri dal traguardo: un gran rischio, ma nessuno riesce a sopravanzarlo.van, voto 8: la forma è sempre più inper il belga che alle Olimpiadi si presenterà sicuramente al top. Si lancia nuovamente nello sprint, questa volta non viene penalizzato da nessuno, ma nel testa a testa non ne ha per battere. Seconda piazza d’onore consecutiva, può puntare ad una vittoria da qui a Nizza.