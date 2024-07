Notte di sangue a Marotta | due giovani accoltellati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Gravissimo episodio di violenza, l’altra. Due ragazzi poco più che ventenni sono statida un terzo giovane e sono finiti in codice rosso all’ospedale regionale di Ancona. Le loro condizioni sono serie, ma nessuno dei due è in pericolo di vita, anche se i medici ieri sera hanno mantenuto la prognosi riservata. L’aggressione è avvenuta in strada, nel centralissimo viale Carducci, parallelo al lungomare, pochi minuti prima delle 3. E’ questo l’orario in cui gli operatori del 118, avvertiti da alcune persone che avrebbero assistito all’episodio, si sono precipitati sul posto allertando, poi, i carabinieri, arrivati dalla stazione marottese e con un’aliquota Radiomobile da Fano. A ferire i due ragazzi, entrambi residenti a Senigallia, è stato, come detto, un terzo giovane, che avrebbe appena 18 anni e qualche mese, residente nel nord Italia, ma che da un po’ di tempo bazzica, pur non avendovi una dimora stabile.