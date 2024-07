Non sapevamo non si potesse I turisti svizzeri svuotano la Sardegna | un saccheggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Con l'estate che sta entrando sempre più nel vivo, lasi sta preparando ad accogliere folle oceaniche di visitatori che approdano sull'isola per vivere la propria vita Smeralda. Ma il turismo di massa porta con sé anche una brutta piaga per il territorio: ildelle spiagge. Incuranti dei divieti e delle sanzioni, iprelevano degli arenili conchiglie, pietre e sabbia per portarle a casa come souvenir o come ricordo dopo la fine della vacanza. L'ultimo episodio di questo tipo risale allo scorso 9 luglio, nel porto Isola Bianca di Olbia. Una famiglia diè stata infatti fermata dagli agenti della sicurezza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare dimentre si stavano imbarcando per Genova.