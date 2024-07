Meloni | Biden? L’ho visto bene ma…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il premieral termine del summit Nato si sofferma su diversi temi e dice la sua anche sullo stato di salute del presidente americano. È stato un summit Nato con diversi temi sul tavolo. I fari erano puntati sull’Ucraina, ma si è discusso anche di altro. E al termine di questo vertice il premierin conferenza stampa ha affrontato tutti gli argomenti al centro dell’incontro tra i leader mondiali e non solo europei. Giorgia– cityrumors.it – foto AnsaCome detto in precedenza, al centro della discussione l’Ucraina con il presidente del Consiglio che ha ribadito come nel summit ci si sia concentrati principalmente sui sistemi di difesa aerea da mandare a Kiev. “Questo è il modo migliore per aiutare Zelensky e lo dico a chi va in giro sottolineando che con l’invio di armi si alimenta il conflitto.