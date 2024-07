LIVE Musetti-Djokovic 4-6 6-7 4-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro si ferma dinanzi alla leggenda serba

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) 20:59 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:58 6 ACE e 4 doppi falli per, che ha servito il 67% di prime ricavandone il 75% di punti. 2 ACE ed un doppio fallo per, che ha tenuto in campo il 74% di prime trovando il 61% di punti. 20:57 C'è voluto uno dei miglioridegli ultimi anni per avere la meglio in 3 set sutorna a casa con la consapevolezza di poter sedere al tavolo dei più forti. NOVAKb. LORENZO6-4 7-6 (2) 6-4. Finisce qui lo splendido sogno del, con il suo rovescio che termina lungo.