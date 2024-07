LIVE Alcaraz-Medvedev 6-7 6-3 6-4 6-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | spagnolo in finale con merito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 17:36b.6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4! Con un attacco di dritto inside in losi qualifica per la secondaconsecutiva. 40-30 Servizio slice sulla riga. Match point. 30-30 Reazione diche vince una rara schermaglia a rete, partendo però in vantaggio con la gran risposta. 30-15 Esplode l’inside out ma è in corridoio la soluzione dell’iberico. 30-0 Deliziosa stop volley di dritto. 15-0 Servizio slice vincente. 5-4 Fuori di poco il recupero di dritto di, che servirà per il match dopo il cambio campo. 40-30 Si arrampica sul nastro ma resta nella parte diil suo tocco sotto rete.