La rivoluzione dei droni in Carinzia | un passo avanti nella ricerca ambientale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) - Udine 12 luglio 2024 Con il progetto "KI-Bird", lacompie un nuovo. Guidato dall'Università di Scienze Applicate FH Kärnten di Villach e già vincitore del premio per la biodiversità istituito dalla Fondazione privata Kärntner Sparkasse, questo progetto pionieristico utilizzaequipaggiati con camere ad alta risoluzione per monitorare e contare gli uccelli acquatici in aree naturalisticamente sensibili come il Bleistätter Moor presso il lago Ossiach e il fiume Drau a Völkermarkt. Gli scatti, che raggiungono il migliaio per ogni sessione di volo, sono analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale capaci di identificare e classificare le varie specie di uccelli acquatici. Il progetto non solo propone un'alternativa più efficiente e meno invasiva rispetto ai metodi di conteggio tradizionali, effettuati da osservatori umani, ma offre anche una strumentazione preziosa per rilevare le variazioni ambientali e le loro implicazioni su fauna e flora.