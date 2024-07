Italia decreto urgente per nuovi caccia da 7 miliardi | lontano l’obiettivo spese militari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un nuovo, firmato dal ministro Guido Crosetto, è stato presentato alla Commissione Difesa della Camera. Sebbene la parola “” non compaia nel testo, l’importanza politica è evidente: si tratta di garantire contratti miliardari per Leonardo, che potrebbero saltare senza un’approvazione tempestiva. Il governono sta valutando poi la possibilità di richiedere alla prossima Commissione europea di escludere gli investimentidal nuovo Patto di stabilità, che non arrivano al 2% del Pil. Dietro ci sono motivazioni strategiche e politiche L’oggetto delè un programma di acquisto del valore di oltre 7di euro per l’acquisizione di 24Eurofighter Typhoon dal consorzio europeo, di cui Leonardo fa parte.