Imprenditori marci da isolare

(Di venerdì 12 luglio 2024) La terribile morte del lavoratore agricolo Satnam Singh fa capire perché in Italia servono tutele stringenti contro il caporalato e più controlli. Quelli che alcuni aguzzini non vogliono. La vicenda straziante dell’agricoltore indiano Satnam Singh, l’uomo lasciato con un braccio tagliato senza soccorso e con lo stesso braccio gettato in un cassonetto, unitamente alle dichiarazioni del padrone dell’azienda - in questo caso è giusto parlare di padrone e non di imprenditore perché imprenditore è un termine troppo nobile per quel «signore» - che ha detto che il tutto è da riportasi sostanzialmente a una colpa di distrazione e cattivo svolgimento delle proprie mansioni da parte dell’agricoltore morto, è qualcosa di impensabile, di ributtante, di scandaloso.