Cabal all’Inter porterebbe caratteristiche diverse ai lati della difesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’Inter segue con molto interesse Juan Daviddel Verona. Trai motivi per avallare l’operazione, c’è anche l’approccio: il difensore colombianoqualitànelladei Campioni d’Italia. NOME NUOVO – Si diceva che l’Inter potesse piombare su un profilo più giovane rispetto a Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez per rinforzare la. E ora il nome è noto alle cronache: è quello di Juan Daviddel Verona. Che rispecchia in pieno le preferenze di Oaktree: giovane (classe 2001) e dai costi contenuti. Tuttavia è lecito chiedersi come si inserirebbe il profilo del giovane colombiano nelladi Simone Inzaghi. Considerando che hanon solo dagli altri obiettivi sopra citati, ma anche dai difensori già presenti nella rosa Campione d’Italia.