BOOM! Nicola Ventola a La Talpa

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lava all’attacco. Non solo perchè è arrivato per il format cult il momento di uscire dalla tana ma anche per la scelta del primissimo concorrente. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi di chi si tratta. In predicato di entrare a far parte del cast della novità della Canale 5 2024/2025 c’è un vero e proprio bomber.è pronto per essere uno dei concorrenti de La. LaChi èClasse 1978,sarebbe deciso ad affrontare la sfida fisica e mentale che Mediaset e Fremantle gli hanno prospettato. Un nome valido: l’ex attaccante di Bari e Inter ha dalla sua, oltre al curriculum sportivo, una personalità vivace e, pur non disdegnando le telecamere, non ha mai partecipato a un reality. Di recente ha fatto parte del cast del dimenticabile e dimenticato Karaoke Night su Prime Video e prima ancora di Back To School.