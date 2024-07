Al via le immatricolazioni all’università di Firenze in vista del nuovo anno accademico

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Inizia, con le, la programmazione indel prossimodi. La data di inizio della procedura online per i corsi di laurea triennale, i corsi a ciclo unico e le lauree magistrali, ad accesso libero, è lunedì, 15 luglio, alle 14. A partire dalla stessa data è possibile fare domanda di trasferimento da altri atenei. Date diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato: nei bandi pubblicati online su www.unifi.it sono indicate le scadenze entro cui fare domanda per le prove di ammissione. Le iscrizioni agli anni successivi al primo partir, invece, lunedì 9 settembre. L’offerta formativa L’offerta formativa dell’università diabbraccia tutte le aree scientifico-disciplinari e conta 148 corsi di laurea, di cui 64 percorsi triennali, 9 a ciclo unico e 75 lauree magistrali.