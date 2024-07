Addio a Lory Castellari storica voce radiofonica reggiana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Reggio Emilia, 12 luglio 2024 - Si definiva una “sognatrice”,molto popolare, che aveva animato tanti programmi in diverse emittenti molto seguite nel Reggiano e non solo. Lorella “è deceduta, vinta da malattia a 65 anni di età, all’Hospice Madonna dell’Uliveto, a Montericco di Albinea. “Che terribile notizia. Lorellase n’è andata in cielo. È stata una delle più grandi dj che abbia mai conosciuto, dai tempi di Rmc3 anni Settanta, poi a Radio Centrale negli anni Ottanta, poi mia preziosa collaboratrice a Radio Musichiere Scandiano”, il messaggio di Silvano, da Radio Musichiere. Aveva collaborato con Radio Bruno, Radio Stella, Radio Pico, Linea Radio Risiedeva a Cadelbosco Sopra.