Welfare Bernini Confcommercio | Obiettivo è una cultura tesa a inclusività e coinvolgimento

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Ilaziendale deve perseguire non solo la conciliazione vita-lavoro, ma più in generale la costruzione di un insieme di serviziche siano indice di unaorganizzativa sempre piùall’, aldelle persone, al loro benessere e appunto a quello delle loro famiglie”. A dirlo oggi Laura, responsabile settorepubblico e privato, intervenendo all’appuntamento Adnkronos Q&A ?La cura delle persone?, in corso al Palazzo dell?Informazione, in occasione della Giornata mondiale della popolazione.“Abbiamo sviluppato a favore delle famiglie politiche di– spiega -mi riferisco alla decontribuzione per le lavoratrici madri, agli sgravi per l’assunzione delle donne, a un potenziamento infrastrutturale sugli asili nido, l’erogazione di bonus, nonché a interventi specifici suche, come dire, riguardano la generalità della popolazione, ma che hanno però una destinazione più forte sulle famiglie.