Tanto sole ma anche qualche pioggia | venerdì e sabato occhio ai temporali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’espansione dell’anticiclone dal nord Africa all’Europa meridionale e orientale impedirà per tutta la settimana alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia e garantirà perper alcuni giorni una prevalenza di tempoggiatosulla nostra regione. Non mranno temporanee infiltrazioni di aria più fresca dall’Europa centrale, che, tra, saranno responsabili di annuvolamenti e, in particolar modo sui rilievi e aree pedemontane. Le temperature saliranno gradualmente nel corso della settimana, mentre dasubiranno un lieve calo e saranno influenzate prevalentemente dal livello diggiamento o dalla locale instabilità. Le previsioni del tempo di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.