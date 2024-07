Strisce pedonali libere a Monteverde portate via le automobili in sosta selvaggia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

Dopo il nostro articolo di denuncia, il carro attrezzi porta via tutte le auto in sosta selvaggia su Via di Donna Olimpia a Roma

Serviva l'articolo de Il Corriere della Città, per denunciare una situazione segnalata da anni dai residenti di Roma. Dopo il nostro pezzo sulle auto in sosta selvaggia sulle strisce della zona, oggi numerosi carri attrezzi sono stati operativi nella zona di Via di Donna Olimpia. Portate via tutte quelle auto parcheggiate sulle zebrature o i posteggi riservati ai disabili, in una situazione che i cittadini speravano da diverso tempo.

Boom di auto portate via a Roma dal carro attrezzi

Stamattina i carri attrezzi portavano via auto a ripetizione da Via di Donna Olimpia, in operazioni di rimozione dei veicoli come non si era mai visto sulla strada che collega la Circonvallazione Gianicolense a Villa Doria Pamphili.