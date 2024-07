Rally del Friuli Venezia Giulia – Rally Alpi Orientali Historic

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si sta per iniziare a contare le ore, non più i giorni, per sentire il rombo dei motori del 59°del-28°, in programma per questo fine settimana tra le valli del Natisone e del Torre. L’iconico doppio evento proposto dalla ScuderiaACU, sarà la sesta prova del Campionato ItalianoAuto Storiche (CIRAS) e aprirà anche la contesa della Coppadi Zona 5, con Cividale delancora cuore pulsante. Fulcro di uncaratterizzato da un percorso che riporta alla propria storia e tradizione, pronto a dare un impulso importante alla corsa tricolore “” e proporre rinnovati duelli tra gli attori del quadrante triveneto con le vetture moderne. Sono 125, in totale, iscritti alla competizione, 40 per il Campionato ItalianoAuto Storiche e ben 85 per la prima sfida della zona, numeri che confermano il forte interesse verso una gara che ha segnato la storia delle corse su strada italiane e non solo.