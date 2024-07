Punta 3 euro e ne vince 6mila La dea bendata fa sosta nella Tabaccheria ricevitoria Piero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Acquista un biglietto da tree ne. Un autentico colpo al ’Dieci e Lotto’ a opera di uno scommettitore, entratodi Poggibonsi per tentare la sorte e riuscendo pienamente nell’intento. E restando anche anonimo. "Si è accorto del successo e senza far sapere alcunché si è allontanato, per poi recarsi in banca a riscuotere la somma originata dall’effetto moltiplicatore dei soldi spesi per comperare il biglietto poi risultatonte". Questa una possibile ricostruzione delle sequenze da parte del titolare, Fausto Guercini, che ieri mattina si visto recapitare nel locale di via della Libertà dal corriere una voluminosa busta. All’interno era custodito il pannello ufficiale di colore azzurro con l’indicazione del concorso, della vincita e del nome dellafortunata, oltre che della data, il 4 luglio,quale si è concretizzata la visita in via della Libertà da parte della dea