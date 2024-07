Previsioni traffico per i weekend di luglio | in quali sarà impossibile muoversi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Entrati nel mese diecco che iniziano le code lungo strade e autostrade, con milioni di italiani e stranieri alungo lo Stivale per raggiungere le principali località di villeggiatura, privilegiando quelle marittime. Come di consueto i giorni peggiori per mettersi in viaggio saranno quelli del, specialmente durante le domeniche, quasi sempre contrassegnate da bollini rossi, utilizzati dalla Polizia di Stato per indicare le giornate diintenso con possibili criticità. Come si legge nel calendario diffuso dalla Polizia, per la giornata di venerdì 12si segnalada ‘bollino giallo’ a partire dal pomeriggio. Infatti, se la mattina la circolazione non dovrebbe essere particolarmente problematica, con il passare delle ore la situazione potrebbe mutare gradualmente.