Podismo A Renazzo camminata con la solidarietà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tutto pronto per la ‘di Bimbilacqua’. Un appuntamento giunto alla sesta edizione ed è previsto per domenica 14 luglio nella frazione di. Il tutto organizzato dall’associazione di volontariato Bimbilacqua Odv, in collaborazione con il gruppo della ‘Pugilistica Renazzese’, Uisp Ferrara, comitato podistico bolognese, i patrocini dei comuni di Cento e Crevalcore, Regione Emilia Romagna e Partecipanza agraria di Cento. Un evento ludico motorio che vedrà come punto di ritrovo e partenza al parco di ‘Malaffitto’, incrocio via maestra Monca e via Paradisi di, a partire dalle 7.30, mentre la partenza sarà alle 8.30.