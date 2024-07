Olimpiadi Parigi 2024 nuoto | calendario programma orari e tv di tutte le gare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilconledialledi. Dal 27 luglio al 4 agosto le stelle di questo sport si sfidano in vasca per salire sul gradino più alto del podio. Grande attesa per le punte azzurre, da Pilato a Quadarella, da Ceccon e Martinenghi a Paltrinieri e tanti altri. La giornata delsarà divisa in due: al mattino le batterie, nella sessione serale semifinali e finali.IN TV – Sarà possibile seguire i Giochi in diretta sulla Rai, la copertura totale dell’evento è affidata invece a Discovery+ con ben 10 canali a disposizione degli abbonati per non perdere alcuna emozione di questa Olimpiade.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEILDELIN VASCA (in grassetto leche assegnano le medaglie) SABATO 27 LUGLIO Dalle ore 11:00 batterie 100 m farfalla femminile batterie 400 m stile libero femminile batterie 100 m rana maschile batterie 400 m stile libero maschile batterie 4×100 m stile libero femminile batterie 4×100 m stile libero maschile batterie Ore 20:30 – 100 m farfalla femminile semifinaliOre 20:42 – 400 m stile libero maschile FINALEOre 20:55 – 400 m stile libero femminile FINALE Ore 21:15 – 100 rana maschile semifinaliOre 21:37 – 4×100 m stile libero femminile FINALE Ore 21:50 – 4×100 m stile libero maschile FINALE DOMENICA 28 LUGLIO Dalle ore 11:00 batterie 200 m stile libero maschile batterie 400 m misti maschile batterie 100 m rana femminile batterie 100 m dorso maschile batterie 200 m stile libero femminile batterie Ore 20:30 – 400 m misti maschile FINALE Ore 20:45 – 100 m farfalla femminile FINALE Ore 20:51 – 200 m stile libero maschile semifinali Ore 21:15 – 100 m rana femminile semifinali Ore 21:37 – 100 m dorso maschile semifinali Ore 21:54 – 100 m maschile rana FINALEOre 22:00 – 200 m stile libero femminile semifinali LUNEDÌ 29 LUGLIO Dalle ore 11:00 batterie 400 m misti femminile batterie 100 m dorso femminile batterie 800 m stile libero maschile batterie Ore 20:30 – 400 m misti femminile FINALEOre 20:43 – 200 m stile libero maschile FINALE Ore 21:00 – 100 m dorso femminile semifinali Ore 21:22 – 100 m dorso maschile FINALEOre 21:32 – 100 m rana femminile FINALE Ore 21:48 – 200 m stile libero femminile FINALE MARTEDÌ 30 LUGLIO Dalle ore 11:00 batterie 200 m farfalla maschile batterie 100 m stile libero maschile batterie 1500 m stile libero femminile batterie 100 m stile libero femminile batterie 200 m rana maschile batterie 4×200 stile libero maschile batterie Ore 20:30 – 100 m stile libero maschile semifinali Ore 20:41 – 200 m farfalla maschile semifinaliOre 20:57 – 100 m dorso femminile FINALEOre 21:03 – 800 m stile libero maschile FINALE Ore 21:25 – 100 m stile libero femminile semifinali Ore 21:46 – 200 m rana maschile semifinaliOre 21:59 – 4×200 m stile libero maschile FINALE MERCOLEDÌ 31 LUGLIO Dalle ore 11:00 batterie 200 m rana femminile batterie 200 m dorso maschile batterie 200 m farfalla femminile batterie Ore 20:30 – 100 m stile libero femminile FINALE Ore 20:36 – 200 m farfalla maschile FINALEOre 20:42– 200 m farfalla femminile semifinaliOre 21:04 – 1500 m stile libero femminile FINALEOre 21:34 – 200 m dorso maschile semifinali Ore 21:46 – 200 m rana femminile semifinaliOre 22:08 – 200 m rana maschile FINALEOre 22:15 – 100 m stile libero maschile FINALE GIOVEDÌ 1 AGOSTO Dalle ore 11:00 batterie 200 m dorso femminile batterie 50 m stile libero maschile batterie 200 m misti maschile batterie 4×200 m stile libero femminile batterie Ore 20:30 – 200 m femminile farfalla FINALEOre 20:37 – 200 m dorso maschile FINALEOre 20:44 – 50 m stile libero maschile semifinaliOre 21:03 – 200 m rana femminile FINALEOre 21:10 – 200 m dorso femminile semifinali Ore 21:34 – 200 m misti maschile semifinaliOre 21:48– 4×200 m stile libero femminile FINALE VENERDÌ 2 AGOSTO Dalle ore 11:00 batterie 100 m farfalla maschile batterie 200 m misti femminile batterie 800 m stile libero femminile batterie 4×100 m misti mista batterie Ore 20:30 – 50 m stile libero maschile FINALEOre 20:39 – 200 m dorso femminile FINALE Ore 20:49 – 200 m misti maschile FINALEOre 21:09 – 100 m farfalla maschile semifinali Ore 21:34 – 200 m misti femminile semifinali SABATO 3 AGOSTO Dalle ore 11:00 batterie 50 m stile libero femminile batterie 1500 m stile libero maschile batterie 4×100 m misti maschile batterie 4×100 m misti femminile batterie Ore 20:30 – 100 m farfalla maschile FINALEOre 20:39 – 50 m stile libero femminile semifinali Ore 20:59– 200 m misti femminile FINALEOre 21:09 – 800 m stile libero femminile FINALEOre 21:33 – 4×100 misti mista FINALE DOMENICA 4 AGOSTO Ore 18:30 – 50 m stile libero femminile FINALEOre 18:36 – 1500 m stile libero maschile FINALEOre 19:12 – 4×100 m misti maschile FINALE Ore 19:35 – 4×100 m misti maschile FINALEe tv dileSportFace.