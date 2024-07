Napoli respinto il ricorso sulle interviste non concesse a Dazn | deve pagare la multa di 230mila euro C&F

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il presidente delAurelio De Laurentiis aveva annunciato a marzo che i calciatori e lo staff non avrebbero più rilasciatoalla piattaforma. Tutto era nato dal fatto che il match contro l’Atalanta fosse stato fissato per sabato 30 marzo alle 12:30, vigilia di Pasqua; il presidente voleva spostarla a lunedì. Lo sfogo di De Laurentiis al Maradona è poi diventato virale: «Chi sono? Sky onon ha il diritto di fare niente! Quindi andatevene a fare in c**o. Fuori dai c******i». Il regolamento della Serie A prevede che, se dovesse saltare lestabilite da contratto, il club riceverebbe sanzioni specifiche. A fine maggio il Tribunale Federale Nazionale hato ilcon 165milaper non aver permesso adi intervistare uno dei tesserati in occasione dei match contro Torino e Barcellona avvenute a metà marzo.